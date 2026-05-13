Bursa Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu ılık ve güzel olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında. Gece ise 11 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle az yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 14 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığı 18 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü, hava sıcaklığı 22 derece civarına yükselecek. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız iyi olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun kıyafetler seçerek üşümekten korunabilirsiniz. Ani sağanaklarla birlikte su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtına riski bulunuyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Öğle ve akşam saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli davranmaları gerekiyor. Görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olmak önemlidir.

