Bursa Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, akşam ise 5 derece olacak. Gece sıcaklıklarının 3 derece civarında kalması öngörülüyor. Rüzgar sabah 7 km/saat, akşam 6 km/saat hızla esecek. Nem oranı %80 ile %86 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak, ancak ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Kat kat giyinmek önerilmektedir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında kalacak. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 7 km/saat. Gündüz saatlerinde rüzgar 4 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 6 km/saat, gece saatlerinde de 6 km/saat olması bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %80 ile %86 arasında değişecek. Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissiyatını artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 15 Ocak Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarına yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. 16 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 2 dereceye düşecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarına inebilir. Gece sıcaklıkları -3 dereceye kadar düşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle soğuk hissedilebileceğini unutmamak gerekir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava durumu daha ılıman hale gelse de ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmelidir. Dikkatli olmak faydalı olacaktır.

