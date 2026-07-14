Bursa Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 14 Temmuz 2026. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 4 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %60 civarında.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu ılıman olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 20 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 21 ile 24 dereceye çıkacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Hava sıcaklığının 21 ile 23 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bursa'daki hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. 17 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Planladığınız açık hava etkinliklerini esnek tutun. Gerekirse kapalı alanlara geçmek akıllıca olacak.