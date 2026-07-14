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Trump'a Lula Silva'dan şok sözler! Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklaması bir anda gündem yarattı. ABD-İran savaşı yeniden kızışırken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan Trump'a 'korsanlık' suçlaması geldi.

Trump'a Lula Silva'dan şok sözler! Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

ABD'YE 'KORSANLIK' TEPKİSİ

Lula da Silva, "Uzun süre korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke, şimdi kendisi bir korsana dönüşemez. (Hürmüz Boğazı) buradan vergi almak gibi bir hakları yok. Hürmüz Boğazı'nda yaşananların sorumluluğu ABD'ye aittir. Daha önce kapalı değildi." ifadelerini kullandı.

Trump a Lula Silva dan şok sözler! Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık" 1

"FELAKETLERDEN KAZANÇ SAĞLIYORLAR"

ABD'nin İran'a saldırısından önce Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açık olduğunu anımsatan Lula da Silva, Trump yönetiminin "felaketleri fırsata çevirerek bundan kazanç sağlamaya çalıştığını" savundu.

"SAVAŞIN BEDELİ SOFRALARA YANSIYOR"

Lula da Silva, Orta Doğu'da süren savaşın dünya ekonomisine "ciddi" zarar verdiğini belirterek, "Savaşın bedeli sofralara yansıyor. Petrol fiyatları arttıkça fasulyenin, pirincin, domatesin ve soğanın fiyatı da yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Trump a Lula Silva dan şok sözler! Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık" 2

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Lula da Silva Hürmüz Boğazı
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