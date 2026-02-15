HABER

Bursa Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 5.9 derece olacak. Gün boyunca nem oranı %98 seviyelerinde olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve kalın kıyafet almanız gerekebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, kar yağışı ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bursa'da, 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 5.9 derece civarında. Nem oranı %98 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 8.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı ise 18:38 olarak hesaplandı.

Bugün hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Soğuk hava koşulları nedeniyle kalın, su geçirmez kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Önümüzdeki günler hava durumu açısından değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. Daha serin bir hava bekleniyor. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 1 ile 12 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor. 18 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık -1 ile 6 derece arasında olacak. Kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 18 Şubat'ta kar yağışı ihtimali var. Ulaşım planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Bursa'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Güncel hava tahminlerini takip edin. Planlarınızı buna göre yapmanız önerilir. Hava koşullarına uygun önlemler almak da önemli.

