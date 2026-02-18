HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Bayrampaşa! "Ceset buldum" diyerek ihbar etti, cinayet işlediği ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür (60)'ü, 'ceset buldum' ihbarını yapan kişinin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince izlenen güvelik kamerası görüntülerinde sık sık olay yerini kontrol etmeye gittiği belirlenen Umut O.'nun kimsenin cesedi bulamaması üzerine polise ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Yer: Bayrampaşa! "Ceset buldum" diyerek ihbar etti, cinayet işlediği ortaya çıktı

Olay, 10 Şubat saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü Mehmet Gür olduğu tespit etti.

Yer: Bayrampaşa! "Ceset buldum" diyerek ihbar etti, cinayet işlediği ortaya çıktı 1

CESEDİ ATTIĞI YERİ SIK SIK KONTROL ETMİŞ

Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan Umut O. olduğunu belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kısa sürede yakalanan Umut O.'nun emniyetteki ifadesinde cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra kontrole sık sık kontrole gittiğini ve kimsenin görmemesi üzerine ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Yer: Bayrampaşa! "Ceset buldum" diyerek ihbar etti, cinayet işlediği ortaya çıktı 2
15 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı! Yaralılar varİETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı! Yaralılar var
İstasyonda boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdüİstasyonda boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bayrampaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.