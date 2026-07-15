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Bursa Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 30-31 derece civarında seyrederken, gece ise 14-15 dereceye düşecek. Nem oranı %83 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı da 6 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Yaz mevsiminin tipik özelliklerine uygun olarak dışarıda güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi sürmek ve bol su içmek tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

Bursa Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30-31 derece. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında. Rüzgarın hızı 6 km/saat esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 32-33 derece civarında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise 33-34 dereceyi göreceğiz. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmeli. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Bursa'da 15 Temmuz Çarşamba hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için yukarıdaki önerilere dikkat etmek faydalı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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