Bursa Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30-31 derece. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında. Rüzgarın hızı 6 km/saat esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 32-33 derece civarında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise 33-34 dereceyi göreceğiz. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmeli. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Bursa'da 15 Temmuz Çarşamba hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için yukarıdaki önerilere dikkat etmek faydalı.