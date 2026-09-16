Bursa Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 16 Eylül Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe hava ılıman bir hale geliyor. Dışarı çıkmayı planlayanlar hafif ve rahat giysiler tercih edebilir. Kat kat giyinmeye gerek kalmayacaktır.

Bursalılar, güneşli bir sabah ile uyanıyor. Gün boyunca arada bir bulutlar hava durumunu daha keyifli kılıyor. Özellikle öğle saatlerinde hava 20 derece civarına ulaşıyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir durum. Parklarda yürüyüş yapmayı ya da piknik yapmayı düşünebilirsiniz. Bu sıcaklık, vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı oluyor. Ancak dikkat edilmesi gereken yakıcı güneş ışınları var.

Gelecek günlerde hava durumu değişken bir tabloya işaret ediyor. Cuma günü sıcaklıkların 18 - 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde yerel yağışlar oluşabilir. Planlarınızı bu yağışlardan etkilenmemesi için dikkat etmelisiniz. Hava durumunu takip edip, gerekirse şemsiye almak akıllıca bir hareket olacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. 21 - 24 dereceye kadar yükselebilir. Bu günler için sıcak havanın keyfini çıkarabileceğiniz birçok yer vardır. Ancak öğle saatlerinde bu sıcaklık rahatsız edici olabilir. Güneşin en dik olduğu saatlerde gölgede durmak önemlidir. Ayrıca, bol sıvı tüketmek sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.

Bursa'daki bugünkü hava durumu tatmin edici. Dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir gün. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali var. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlıklar ile keyifli bir haftasonu geçirebilirsiniz. Havanın tadını çıkarırken kendinize dikkat edin!