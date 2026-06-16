Bursa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 25 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %64 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 7 km/saat olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 4 km/saat'e düşecek.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Çarşamba günü hava 17 derece civarında olacak. Perşembe günü de hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. Cuma günü hava 16 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Güneşten korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bu önlemleri alarak keyifli bir gün geçirmeleri mümkündür.