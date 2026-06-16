HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceyi bulacakken, akşam 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %64 ile %65 arasında olacağı belirtiliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması, bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi öneriliyor. Keyifli bir gün için bu önlemler önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 16 Haziran Salı Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da, 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 25 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %64 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 7 km/saat olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 4 km/saat'e düşecek.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Çarşamba günü hava 17 derece civarında olacak. Perşembe günü de hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. Cuma günü hava 16 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Güneşten korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bu önlemleri alarak keyifli bir gün geçirmeleri mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı varBeylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyulduDünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.