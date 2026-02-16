Bursa Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 16 Şubat 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu farklılık gösteriyor. Osmangazi ilçesinde hava sıcaklığı 10°C civarında. Çok bulutlu bir hava durumu hakim. Diğer bölgelerde sıcaklıklar 14°C ile 15°C arasında değişiyor. Yağışlı hava koşulları etkili durumda.

Bursa'da hava durumu genel olarak yağışlı ve serin olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 10°C ile 15°C arasında seyredecek. Sabah saatlerinden itibaren yağışların etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalıdır. Nem oranı yüksek olacak. Kat kat giyinmek ve su geçirmez ayakkabı giymek ıslanma riskini azaltacaktır.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 13°C civarında olacak. Yağmur geçişleri görülebilir. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Kar yağışı ihtimali bulunuyor. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 14°C civarına yükselecek. Yağışların sona ermesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. 18 Şubat Çarşamba günü beklenen kar yağışı nedeniyle dikkatli olunmalı. Sürücüler ve yayalar buzlanma konusunda uyanık olmalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve uygun kıyafetler giymek sağlığınız açısından faydalıdır.