Bursa Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 - 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 7 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 10 - 12 derece olacak. 19 Aralık Cuma günü ise sıcaklık 9 - 11 derece arasında tahmin ediliyor. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 9 - 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 7 derece olacak. Rüzgarlar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı yine %50 - %60 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise hava ılıman olacağından, rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarların hafif olması bekleniyor. Bu nedenle rüzgarın etkisi hakkında endişelenmenize gerek yok. Nem oranının %50 - %60 olması, hava kalitesinin iyi olacağına işaret ediyor.

