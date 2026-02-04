HABER

Mide bulandıran Epstein belgelerinden çıkan bu detaylar şoke etti! Musk, Hoffman, Gates, Bezos...

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı yeni Epstein belgeleri, Silikon Vadisi'nin devlerini de sarstı. Belgelerde; Elon Musk'ın Epstein'e ada ziyareti için tarih sorduğu e-postalar, Bill Gates'in "Pandemi Simülasyonu" projesini Epstein ile paylaştığına dair kanıtlar ve Richard Branson'ın "Haremini de getirmen şartıyla" şeklindeki şok edici ifadesi yer alıyor. Öte yandan, Musk ile LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman ise birbirlerini karşılıklı adaya gitmekle suçluyor.

Enes Çırtlık

Aralarında Elon Musk ve Bill Gates gibi teknoloji dünyasının önde gelenlerinin adının geçtiği Epstein belgelerinde "pandemi simülasyonu" ve adaya ziyaret planlama gibi birçok konuyu kapsayan e-postalar ortaya çıktı.

ADI GEÇENLERDEN BİRİ ELON MUSK

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, pek çok teknoloji şirketi sahibinin ismi yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde adı geçen en ilgi çeken teknoloji liderlerinden biri X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk oldu. Musk'ın, Jeffrey Epstein'a ait Karayipler bölgesindeki adalara gezi düzenlemek için kendisiyle iletişime geçtiği iddia edildi.

CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelere dayandırdığı haberine göre Musk, 13 Aralık 2013'te gönderdiği e-postada Epstein'e hitaben, "Tatillerde Britanya Virjin Adaları/St. Bart's bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?" ifadesini kullandı.

Epstein da iki gün sonra verdiği yanıtta yeni yılın başlarının uygun olacağını belirterek, "1'i-8'i arası herhangi bir gün. Duruma göre karar verin. Sizin için her zaman yer var." ifadesini kullandı. Başka bir e-postada ise Epstein, "(Yılbaşı sonrası Ocak ayının) 2'si veya 3'ü mükemmel olur. Gelip sizi alacağım." ifadesine yer verdi.

Musk, verdiği yanıtta ise önce yılbaşı sonrası 2 Ocak gecesi Los Angeles'a geri uçması gerektiğini bildirdi, ancak ayrılışını bir gün erteleyebileceğini belirterek, Epstein'e "2'sinde adanıza ne zaman gelmeliyiz?" diye sordu.

CNN haberinde, söz konusu e-postalardan Musk'ın nihayetinde ziyaret edip etmediği net anlaşılmadığı, ancak yazışmaların ikili arasında "daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiği" savunuldu.

ELON MUSK'IN YANITI GECİKMEDİ

Musk, Epstein'in adasını ziyaret ettiği iddialarına karşı yaptığı açıklamada, "Epstein beni adasına götürmeye çalıştı ve ben de reddettim." demişti.

Musk X platformundan yaptığı diğer paylaşımında ise "Epstein dosyalarının tamamının açıklanması ve çocukları istismar edenlerin yargılanması için hiç kimse benden daha fazla mücadele etmedi, ana akım medyanın, aşırı sol propagandacıların ve asıl suçlu olanların şunları yapacağını gayet iyi biliyordum: Hiçbir şeyi itiraf etmeyecekler, her şeyi reddedecekler ve bana karşı karşı-suçlamalarda bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında güçlü olanların kendilerini koruyamayanları, özellikle de savunmasız çocukları koruması gerektiğini belirterek, "Çocukları korumak, onlara büyüme ve mutlu bir yaşam sürme şansı vermek adına yapılacak daha çok şey için gelecekteki her türlü acıyı memnuniyetle kabul ederim." değerlendirmesinde bulundu.

GATES'İN "PANDEMİ SİMÜLASYONU" EPSTEİN İLE PAYLAŞILMIŞ

Dosyalarda yer alan bir diğer teknoloji şirketi sahibi Bill Gates de en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi. Gates'in sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates daha önce yaptığı açıklamalarda kocasının Epstein ile olan bağından derin bir rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.

Gates'in yer aldığı bir diğer belgede ise Bill Gates'in özel ofisinden (bgc3) bir yetkilinin Gates'e gönderdiği "iş planı ve kapsamı" e-postasını, Epstein'e de gönderdiği görülüyor.

E-postada, Gates'in düşünce kuruluşu "bgc3" bünyesinde yürütülen ve Epstein'e de iletilen 5 proje yer alırken, bunlar arasında "pandemi simülasyonu" başlıklı bir projenin de bulunduğu görülüyor. Euronews'te yer alan habere göre, bu e-posta Gates'in en mahrem projelerinden, özellikle de biyolojik savunma ve nöroteknoloji gibi alanlardan Epstein'i de haberdar ettiğini gösteriyor.

MUSK İLE HOFFMAN BİRBİRLERİNİ KARŞILIKLI ADAYA GİTMEKLE SUÇLADI

LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman da Epstein’ın dosyalarında adı geçen bir diğer teknoloji girişimcisi olarak ön plana çıkıyor. Elon Musk, X hesabından yayınladığı bir ekran görselinde Epstein'in "Reid geçen hafta adadaydı? Sen yeni yıl için gelmeyi düşünüyor musun?" diye sorduğu görülüyor.

Musk görselle ilgili "Epstein tam tersi bir etkide bulunacağını anlayamadan Reid'in adaya gitmesini beni de ikna etmek için kullandı" açıklamasında bulundu. Reid Hoffman ise buna karşı Musk'ın Epstein'in "en çılgın partilerine" gitmeye çalıştığını iddia etti.

GOOGLE'IN KURUCULARI DA DOSYALARDA YER ALIYOR

Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'ın da dosyalarda doğrudan cinsel istismar iddialarıyla değil, daha çok Epstein’ın finansal ağının önemli müşterileri ve JP Morgan Chase bankasıyla olan karmaşık ilişkileri bağlamında geçiyor.

New York Times'ta yer alan habere göre Epstein, JPMorgan yöneticilerini 250 milyar doları aşan servete sahip Brin ile tanıştırarak bankanın Brin'i müşteri olarak kazanmasına yardımcı oldu.

"HAREMİNİ DE GETİRMEN ŞARTIYLA"

Virgin Group’un kurucusu Richard Branson, Epstein dosyalarında 2013 yılındaki yazışmalarıyla yer aldı. Branson’ın Epstein’ı kendi özel adasına davet ederken kullandığı "Haremini de getirmen şartıyla" (As long as you bring your harem!) ifadesi, belgelerin en çok tartışılan satırlarından biri oldu. Branson’ın temsilcileri ise bu ifadenin Epstein’ın yanındaki yetişkin personeli kasteden şakacı bir dil olduğunu savundu.

"BILL CLINTON VE JEFF BEZOS DA ORADAYDI"

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da dosyalarda adı geçen bir diğer teknoloji lideri oldu. CBS'de yer alan habere göre, Ekim 2009 tarihli bir e-postada, halkla ilişkiler uzmanı Peggy Siegal, Ghislaine Maxwell’in evinden yeni ayrıldığını belirtirken, mesajda "Bill Clinton ve Jeff Bezos da oradaydı" ifadeleri yer aldı.

