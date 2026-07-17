Bursa Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 23 - 24 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gece saatlerinde sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 8 - 10 kilometre arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 26 - 27 dereceye çıkacak. Her iki gün de güneşli ve açık olacak. Rüzgar hafif kalacak. Hızı saatte 5 - 10 kilometre arasında olacak. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden esecek. Nem oranı %50 - %60 arasında kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için dışarıda kalın. Akşam saatlerinde serinlik artacak. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Hafif rüzgar, açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sunuyor. Nem oranının orta seviyede olması, rahatsızlıkları azaltacaktır. Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu elverişli olacak.