Bursa Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bugün keyifli. 18 Ağustos 2026 Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarına düşecek. Bugünkü hava, güneşli ve ılıman bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 26 dereceye yükselecek. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 27 derece civarına çıkacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 21 Ağustos Cuma günü ise hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşacak. Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Spor yaparken veya yürüyüşe çıkarken öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak önemlidir. Bu şekilde, Bursa'da hava durumunun keyfini en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.