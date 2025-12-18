Bursa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe. Bursa'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam sıcaklığı ise 6 derece olacak. Rüzgarlar güney yönlerden hafif esecek. Nem oranı %43 ile %61 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:20. Gün batımı saati ise 17:39 olarak bekleniyor.

Yakın günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma sıcaklık gündüz 11 derece. Akşam sıcaklığı da 9 derece olacak. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde 7 dereceye düşecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 11 derece. Akşam ise 10 derece olarak ölçülecek. Rüzgarlar doğu yönlerden orta hızda esecek. Nem oranı ise %64 ile %80 arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif bir üst giysi yeterli olacaktır. Rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalı. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.