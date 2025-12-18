HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 18 Aralık 2025 Perşembe günü sıcak ve bulutlu bir biçimde seyrediyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, akşam ise 6 derece olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Rüzgarlar hafif esecekken, nem oranı %64 ile %80 arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak ancak yüksek nem terlemeyi artırabilir. Güncel hava raporları takip edilmeli.

Bursa Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe. Bursa'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam sıcaklığı ise 6 derece olacak. Rüzgarlar güney yönlerden hafif esecek. Nem oranı %43 ile %61 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:20. Gün batımı saati ise 17:39 olarak bekleniyor.

Yakın günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma sıcaklık gündüz 11 derece. Akşam sıcaklığı da 9 derece olacak. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde 7 dereceye düşecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 11 derece. Akşam ise 10 derece olarak ölçülecek. Rüzgarlar doğu yönlerden orta hızda esecek. Nem oranı ise %64 ile %80 arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif bir üst giysi yeterli olacaktır. Rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalı. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.