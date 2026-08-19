Bursa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişecek. Bu durum, Bursa'nın hava durumunun ılıman ve rahatlayıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 26 derece arasında seyredecek. 21 Ağustos Cuma günü hava daha da ısınacak. Bu gün sıcaklık 17 ile 29 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde Bursa hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takmayı unutmayın. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin. Bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Öğle saatlerinde dışarıda olacaksanız, güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini unutmayın. Uygun önlemler almanız faydalı olacaktır.

Bursa'da 19 Ağustos Çarşamba günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de bu durum devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.