HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça güzel geçiyor. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 14 ile 26 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu bu şekilde devam edecek. 20 Ağustos'ta sıcaklık 16-26 derece olacakken, 21 Ağustos'ta ise 17-29 dereceye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Güneşten korunmak için şapka takmayı ve güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Bursa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişecek. Bu durum, Bursa'nın hava durumunun ılıman ve rahatlayıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 26 derece arasında seyredecek. 21 Ağustos Cuma günü hava daha da ısınacak. Bu gün sıcaklık 17 ile 29 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde Bursa hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takmayı unutmayın. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin. Bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Öğle saatlerinde dışarıda olacaksanız, güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini unutmayın. Uygun önlemler almanız faydalı olacaktır.

Bursa'da 19 Ağustos Çarşamba günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de bu durum devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Celal Şengör'den Ahmet Özer'e müdahale!Celal Şengör'den Ahmet Özer'e müdahale!
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otelŞüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.