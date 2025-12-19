HABER

Bursa Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 19 Aralık Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklığın 8 ile 15 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %93, rüzgar hızı ise 5.5 km/saat olacak. Gün boyu dışarıda bulunacaklar için şemsiye önerilir. Yüksek nem, rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek, rahat hareket etmek için önemlidir. Güncel hava durumu kontrol edilmelidir.

Taner Şahin

Bursa'da, 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyu sıcaklık 8 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklığın 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Nem oranı %93 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 5.5 km/saat civarında gerçekleşecek. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:40 olarak belirlenmiştir.

Hava durumu, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızı gerektirebilir. Nem oranının yüksek olması, terleme ve rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle hafif giyinmek önemlidir. Nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlığınızı artıracaktır.

20 Aralık Cumartesi günü hava durumu artan bulutlarla birlikte yaklaşık 10 derece civarında olacak. 21 Aralık Pazar günü ise yine bulutlu bir hava ile sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişmeye devam edecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı da 5.5 km/saat civarında sürecek.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle rahatsızlıklar yaşanabilir. Buna göre hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek gerekir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
