Yetişkinler akne sorunuyla karşı karşıya: Makyaj, hormonlar ve beslenme akne alarmı veriyor

Ergenlik bitti ama sivilceler bitmedi mi? Yalnız değilsiniz. Son dönemde yetişkin aknesi vakalarında patlama yaşandığını belirten Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aliye Sevdem Gülcan, “Hormonal dalgalanmaların yanı sıra; makyajla uyumak, yoğun stres, süt ürünleri ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme yetişkin aknesini tetikliyor. Artık hastalarımızın önemli bir kısmını 25 yaş üstü bireyler oluşturuyor.” dedi.

AKNEYİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Hastanın cilt yapısına göre hem topikal kremler hem de sistemik ilaçlarla güçlü tedavi seçeneklerinin bulunduğunu dile getiren, Dr. Gülcan, “Sistemik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanamayan ya da ilaç tercih etmeyen hastalarda lazer tedavilerinin devreye giriyor. BBL lazer hem aktif akneyi temizliyor hem de kırmızı–kahverengi akne izlerinde belirgin düzelme sağlıyor. BBL lazer aynı zamanda ciltte DNA onarımı yaparak kolajen üretimini artırıyor. Bu nedenle ergenlik döneminden itibaren güvenle kullanılabiliyor.” ifadelerini kullandı.

3 HAFTA ARALIKLARLA SEANSLAR UYGULANIYOR

Tedavinin tamamen konforlu olduğunu belirten Dr. Gülcan, “Cilde şeffaf bir ultrason jeli sürüyoruz ve yaklaşık 15–20 dakika ışık atımı yapıyoruz. İğne giriş çıkışı olmadığı için hasta işlemden hemen sonra günlük hayatına dönebiliyor. Doğru ellerde yapıldığında yan etki riski yok denecek kadar az. Cilt tedavileri mutlaka dermatoloji uzmanları tarafından yapılması gerekir. Tedavilerin doğru merkezlerde, doğru cihazlarla yapılması çok önemli. Cildimizi emanet edeceğimiz yer konusunda dikkatli olmalıyız. şeklinde konuştu.