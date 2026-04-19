Bursa Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Bursa'da hava genellikle güneşli. Gün içinde sıcaklık 14 dereceye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

20 Nisan Pazartesi günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek. 21 Nisan Salı günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 19 dereceye çıkacak. 22 Nisan Çarşamba günü yağmur ve çisenti ihtimali var. Sıcaklık 13 derece civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir mont bulundurmanız faydalı olacaktır. 21 ve 22 Nisan tarihlerindeki yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var.

Genel olarak Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.