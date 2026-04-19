Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT ile Karaköprü, Birecik ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müşterek uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 41 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 8 gram kubar esrar maddesi, 1 adet çarşaf kağıt ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt Kalesi anahtarıyla ilgili araştırmada somut belgeye ulaşılamadıBayburt Kalesi anahtarıyla ilgili araştırmada somut belgeye ulaşılamadı
Bursa’da feci kaza! Genç yaşta yaşamını yitirdiBursa’da feci kaza! Genç yaşta yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

