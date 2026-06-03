Otomobil benzin istasyonundan çıkan tırın altına girdi: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 33 AAR 156 plakalı tırın akaryakıt istasyonundan çıkarak yola giriş yaptığı sırada, 34 AEE 572 plakalı Mercedes marka otomobil tırın alt kısmına yandan çarptı.

BENZİN İSTASYONUNDAN ÇIKAN TIRIN ALTINA GİRDİ

benzin istasyonundan çıkan tırın altına girdiOtomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü ulaşım sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır