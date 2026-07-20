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Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Fatih'te polis aracı, park halindeki motosiklete çarptı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan 2'si polis 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Olay, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı park halindeki motosiklete çarptı.

Fatih te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2 si polis 3 yaralı 1

FATİH'TE POLİS ARACI MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 3 YARALI

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ise kaldırımda bulunan yabancı uyruklu Cemal El Kasım'a (32) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi.

Fatih te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2 si polis 3 yaralı 2

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen polis memurları H.T. ile S.B. ve kaldırımda duran yaya Cemal El Kasım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Fatih te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2 si polis 3 yaralı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul kaza
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