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Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt: Bana iftira atıyor

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'i hedef alan bir karikatürü paylaştığını iddia ettiği CHP İzmir Üyesi Gülşah Alyans'a çok ağır sözlerle yüklenmiş; sinirden sesi titreyip gözleri dolarken "Genel Merkez'de çikolata dağıtıyor" demişti.  Alyans'tan ise Özel'in iddialarına cevap geldi.

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt: Bana iftira atıyor
Devrim Karadağ

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkanlık koltuğundan alınan CHP'li Özgür Özel, evinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Manisa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i hedef alan bir karikatürü paylaştığını iddia ettiği CHP İzmir Üyesi Gülşah Alyans'a çok ağır sözlerle yüklendi.

SİNİRDEN SESİ TİTREDİ: "GENEL MERKEZ'DE ÇİKOLATA DAĞITIYOR"

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada çok sinirlenen ve gözleri dolup sesi titreyen Özel; "Canımız Ferdi Zeyrek'in canıyla uğraştığı o gün, 'çarpıldı' diye karikatür çizen kadın, CHP Genel Merkezi'nde çikolata dağıtıyor şu an" demişti.

Özgür Özel in hedefindeki Gülşah Alyans tan yanıt: Bana iftira atıyor 1

GÜLŞAH ALYANS'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E JET YANIT

Özgür Özel'in suçlamasının ardından, görüntülerde çikolata dağıtan kişi olduğu belirtilen Gülşah Alyans sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i de etiketleyerek bir açıklama yapan Alyans, karikatürist olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti.

Özgür Özel in hedefindeki Gülşah Alyans tan yanıt: Bana iftira atıyor 2

Alyans, paylaşımında Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."

"ÖZGÜR ÖZEL BANA İFTİRA ATTI"

Gülşah Alyans, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Ferdi Başkanımız hayatını 2025 yılının Haziran ayında kaybetti. Ben 2025 yılının Kasım ayında X hesabı açtım. Özgür Özel bana iftira attı." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN İFTİRASI SONRASI FERDİ ZEYREK'İN EŞİNİ DE ARADIM"

Özel'in açıklamaları sonrası Ferdi Zeyrek'in eşini aradığını ifade eden Alyans, "Nurcan Hanıma da gerçekleri anlattım. Konuşmamızın ayrıntısını ondan izin almadan anlatmam doğru olmaz. Ancak onun da gerçeği öğrendiğini söyleyebilirim." dedi.

Özgür Özel in hedefindeki Gülşah Alyans tan yanıt: Bana iftira atıyor 3

Alyans, şöyle konuştu:

"Özgür Özel’in iddiası baştan sona iftira. Hangi bir yanlışını düzelteyim. Üzüntüden sesim kısıldı. Allah rahmet eylesin; Ferdi başkanımıza böyle bir terbiyesizlik yapar mıyım hiç? Özgür Özel’i kim yanıltıyor; anlamış değilim.

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Ferdi başkanımız 2025 yılının Haziran ayında hakkın rahmetine kavuştu. Ben ise rahmetlinin vefatından aylar sonra; 2025 yılının Kasım ayında X platformuna girdim. Arada nerede ise 7 ay var. Ben hangi karikatürü nerede yayımlamışım? Buna insani değerlerim de aldığım aile terbiyem de müsaade etmez. Bu iftira hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağım. Üzerime bu lekenin yapışmasına izin vermeyeceğim."

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Özgür Özel CHP Ferdi Zeyrek
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