Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı! "Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile başka suçtan tutuklu iş insanı Turgut Koç'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

YALIM'DAN KURULTAYA DAİR ÇARPICI İTİRAFLAR

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP’nin 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Yalım, kurultay sürecinde delegelerin nasıl ikna edildiği, toplanan islak imzalar ve Özgür Özel'le aralarında geçen mesajlaşmaya dair çarpıcı iddialarda bulundu. 115 delegeden ıslak imza topladığı belirten Yalım, bu delegelerin her birinin "Cumhuriyet Halk Partisinde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum" ibaresinin yer aldığı metni imzalayarak kendisine verdiklerini anlattı.

"DELEGELERİ ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERMELERİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım şunları söyledi;

"Kurultayın yapıldığı tarih itibariyle belediye başkanı değildim ancak değişimden yana tavır aldığım için Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesi için çalışmalar yaptım. Bu kapsamda kurultaydan kısa bir süre önce gerçekleştirilen il kongrelerinde Özgür Özel'e destek verilmesini delegelerden istedim.

Yaklaşık 40 civarında ile gittim ve burada delegelerle görüştüm. Ancak yoğun olarak Kahramanmaraş ve Antep delegeleri üzerine çalışma yaptım. 6 Şubat depreminde Maraş'ta bulundum. Burada yardımlar ve çalışmalar yaptığım için kongreler döneminde de burada gönüllü olarak görev aldım. Yaklaşık 700 civarı delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde kendilerini ikna etmeye çalıştım. Ankara Çankaya'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde telefon görüşmelerimi yapıyordum.

"DELEGE ÇOCUKLARINI BELEDİYEDE İŞE ALMAMIZI İSTEDİ, CV'SİNİ MİLLETVEKİLİ ÖZÇAĞDAŞA GÖNDERDİM"

Sonradan hatırladığım üzere Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, 2 çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklarından biri telefondan bana cv'leri gönderdi. Gönderilen cv'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. Bu mesajlaşma telefon incelememde ortaya çıkmıştır.

Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulanan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir.

Koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. İstanbul'dan sorumlu kişinin ise Suat Özçağdaş olduğunu düşünüyorum. Bana gönderilen talebi bende kendisine iletmiştim. Koordinasyon merkezi il kongrelerinin kurultay sürecini organize eden birimdir. Delegelerin de talepleri buraya iletilir ve karşılanmaya çalışılır.

"115 DELEGEDEN ISLAK İMZA ALDIM BÖKE'YE TESLİM ETTİM"

Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi "Cumhuriyet Halk Partisinde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum" ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler, bende Selin Sayek Böke'ye teslim ettim.

"BU SEBEPLE ORTAK BAZLARIMIZ ÇIKMIŞ OLABİLİR"

8 Ekim 2023 tarihinde Uşak il kongresi yapıldı. Kongre sürecinde Özgür Özel ile birlikte bazı illere ziyaretler yaptım. Demirhan Gözaçan da, Özgür Özel ile birlikteydi. Bu sebeple ortak bazlarımız çıkmış olabilir.

"BAHSİ GEÇEN MESAJ BİZZAT ÖZGÜR ÖZEL'LE YAPTIĞIM MESAJLAŞMADIR"

"Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" ifadesiyle ilgili Yalım, "Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel' e verdiğim 1 Milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti." dedi.

"DELEGELERLE BEN GÖRÜŞTÜM, VAATTE BULUNMADIM"

Açıklamasının devamında Yalım şunları ifade etti: "Uşak'ın 6 delegesi vardı, il başkanı dışında 5 delege Özgür Özel'e oy verdi. Delegelerle ben görüştüm, vaatte bulunmadım. Kendilerinden imza aldım. Bahsettiğimiz 115 kişinin içerisinde bu 5 kişi de vardır.

Kurultay dönemiyle ilgili olarak yaptığım çalışmalardan yukarıda bahsettim. Bunun dışında hiçbir delegeye maddi menfaat vaadinde bulunmadım. O dönem zaten belediye başkanı değildim. Delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim. Maraş delegesinin talebinin neticesini bilmiyorum. 1200 delegenin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında kurultay döneminde işe alınıp alınmadıkları tespit edilebilir.

"DELEGE PAZARLIĞINA ŞAHİT OLMADIM"

Kurultay günü kurultayın yapıldığı salonda bulunuyordum. O gün yaşandığı iddia edilen delege pazarlığına şahit olmadım. Konuyla ilgili olarak bildiklerimi anlattım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir", dedi.