7 gün önce eleştirdi! Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu oldu

Mahkemenin mutlan butlan kararının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) giren yazar Necdet Saraç'ın sadece yedi gün önce yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

MUTLAK BUTLAN KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Saraç, bir televizyon kanalında katıldığı yayında "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne polis girmesine ilişkin görüntüleri değerlendirerek bunun CHP açısından yaralayıcı olduğunu söyledi.

'SİYASİ KARAR' DEMİŞTİ

Saraç yayında, mahkemenin kararı için de "Ortada hukuki olmayan bir karar var, tümüyle siyasi bir karar var" ifadesini kullandı. İktidarın uzun süredir muhalefet bloğunu bölmeye yönelik adımlar attığını savunan Saraç, muhalefetin ortak bir tutum alması gerektiğini dile getirdi. Saraç olağan koşullarda yapılacak bir seçimde iktidarın kazanma şansının düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

SARAÇ'A TEPKİ BÜYÜK

Saraç, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Söz konusu açıklamaların ardından Saraç'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK'da görev alması sosyal medyanın dikkatini çekti.