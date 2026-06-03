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Bakan Gürlek duyurdu: Gülcan Yazıcı'nın cesedi 20 yıl sonra bulundu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek 20 yıldır aranan Gülcan Yazıcı'nın cesedinin bulunduğunu sosyal medyadan duyurdu. Gürlek, "2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir." dedi.

Bakan Gürlek duyurdu: Gülcan Yazıcı'nın cesedi 20 yıl sonra bulundu!
Cansu Çamcı

Adalet Bakanı Akın Gürlek 20 yıldır kayıp olan Gülcan Yazıcı'nın cesedinin bulunduğunu sosyal medyadan duyurdu. Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı veridi.

İşte Gürlek'in açıklaması;

"Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.

Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır.

"3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ"

Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.

Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

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Akın Gürlek
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