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Beylikdüzü’nde inşaatın 12. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde bir inşaatın 12. katında bulunan iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin gence müdahale ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde inşaatın 12. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir inşatta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi Azat N. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 12. katındaki iskeleden aşağı düştü.

İNŞAAT İŞÇİSİ 12. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yüksekten yere çakılan genci gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Azat N., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, inşaat yetkilileri de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin gence müdahale ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Beylikdüzü İnşaat
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