HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nı yeniden vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nı yeniden vurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, limanda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt ve yağ depolama tanklarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Bakanlık, gün içinde ise Yujnıy ve Odessa limanlarını vurduklarını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyorÇekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor
Estonya, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusların AB ülkelerine girişinin engellenmesini önerdiEstonya, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusların AB ülkelerine girişinin engellenmesini önerdi

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.