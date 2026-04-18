HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği! Alevle çatıyı sardı: 46 öğrenci tahliye edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nin pansiyon bölümünün çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yurtta bulunan 46 öğrenci tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangın, Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Nazilli Fen Lisesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA KORKUTAN YANGIN: 46 ÖĞRENCİ VARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için de tahliye çalışması gerçekleştirildi. Alınan önlemlerin ardından öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın Nazilli Öğrenci yurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.