Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Kastamonu Hanönü'nde eşinin ailesiyle aynı binada yaşayan Elif Özkan, 15 Temmuz 2025'te iddiaya göre kayınpederi ve görümcesi ile yaklaşık 10 yıl önce bir akrabalarına sarılırken görülmesiyle ilgili kavga etti. Üst katta eşi N.Ö. ile dışarı çıkmaya hazırlanan Elif Özkan bunları duyarak çatı katında yaşamına son verdi. Bu iddialara inanmayan Elif Özkan'ın ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunarak, dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu söyledi.

"HİÇ GÜNDEME GELMEDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ; söz konusu 'namus' iddiasının yıllarca gündeme gelmediğini, Elif'in eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir şeyden haberdar olmadığını ve hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

ÖRTÜŞMEYEN İP İZLERİ

Karadağ, kardeşinin yaşamına son verdiği iddia edilen iple, boğazındaki ip izlerinin birbiriyle örtüşmediğini vurguladı.

"HİÇBİR ZAMAN İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Ağabey Karadağ; olayda Özkan'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin birlikte hareket ettiğine inandığını belirterek, "Eşiyle dışarı çıkmaya hazırlanıyordu.

Evden çıkacak insan neden birkaç dakika sonra kendini assın? Kardeşim hiçbir zaman intihar edecek biri değildi." şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ KAZAK

Elif Özkan'ın Temmuz sıcağında kazak giymesi de ailede ciddi bir şüpheye yol açtı.

Elif'in ablası Fatma Çapar, havanın sıcak olmasının yanı sıra kardeşinin hiçbir zaman bu tarz kıyafetler giymediğini, üzerindeki kıyafetlerin değiştirilmiş olabileceğini söyledi.

KIYAFETLER TESLİM EDİLİNCE YAKMIŞLAR

N.Ö'nün ailesinin otopsinin ardından kıyafetleri teslim alıp yakması da şüpheleri derinleştirdi. Savcılığın takipsizlik kararına itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten aile, dosyanın yeniden açılmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.