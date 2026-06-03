Cenazede çatışma! İki grup karşı karşıya gelince silahlar konuştu

Gaziantep'teki silahlı çatışma görüntüleri gündem yarattı. Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde meydana gelen olayda silahlar konuştu.

MEZARLIKTA KARŞILAŞTILAR

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile bir cenaze için geldikleri mezarlıkta karşılaştı. Husumetli aileler arasında cenaze töreni sırasında tartışma çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların silah kullanması sonucu 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı.

Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN SİLAH SESLERİ VE PANİK ANLARI KAMERADA

Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır