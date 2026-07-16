ABD'den İran tehdidi: "Her an her koşulda vurabiliriz"

Orta Doğu'daki savaşı sonlandıran barış masasının devrilmesiyle birlikte ABD'nin İran'a saldırıları yeniden başladı. ABD kuvvetleri, bir süredir İran'ın stratejik bölgelerine bombalı saldırılar düzenliyor.

Sahada çatışma sürerken Beyaz Saray'dan İran yönetimine yönelik tehdit dozu yüksek açıklamalar geldi.

ABD'DEN İRAN'A ULTİMATOM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İran'a yönelik son saldırıların nedeni, İranlıların onlarla vardığımız mutabakat zaptını ihlal etmeleridir. İran ile görüşmeler durmuş değil.

"İRAN'I HER ZAMAN, HER YERDE, HER KOŞULDA VURABİLİRİZ"

Bir anlaşma Trump İran'ın Boğaz'da ateş açmasına izin vermeyecek. İran'ı her zaman, her yerde, her koşulda vurabiliriz.

"ABD KAMUOYUNU YÖNLENDİRME" İDDİALARINA YANIT

Beyaz Saray, Trump'ın JD Vance'in İsrail'e ilişkin son açıklamasının ardından "yabancı ülkelerin ABD kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı" konusunda hemfikir olduğunu belirtti.