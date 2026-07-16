HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den İran tehdidi: "Her an her koşulda vurabiliriz"

ABD ile İran arasında gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İran'a yönelik son saldırıların nedeni, İranlıların onlarla vardığımız mutabakat zaptını ihlal etmeleridir. İran'ı her zaman, her yerde, her koşulda vurabiliriz" ifadelerine yer verildi.

ABD'den İran tehdidi: "Her an her koşulda vurabiliriz"
Mustafa Fidan

Orta Doğu'daki savaşı sonlandıran barış masasının devrilmesiyle birlikte ABD'nin İran'a saldırıları yeniden başladı. ABD kuvvetleri, bir süredir İran'ın stratejik bölgelerine bombalı saldırılar düzenliyor.

Sahada çatışma sürerken Beyaz Saray'dan İran yönetimine yönelik tehdit dozu yüksek açıklamalar geldi.

ABD den İran tehdidi: "Her an her koşulda vurabiliriz" 1

ABD'DEN İRAN'A ULTİMATOM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İran'a yönelik son saldırıların nedeni, İranlıların onlarla vardığımız mutabakat zaptını ihlal etmeleridir. İran ile görüşmeler durmuş değil.

ABD den İran tehdidi: "Her an her koşulda vurabiliriz" 2

"İRAN'I HER ZAMAN, HER YERDE, HER KOŞULDA VURABİLİRİZ"

Bir anlaşma Trump İran'ın Boğaz'da ateş açmasına izin vermeyecek. İran'ı her zaman, her yerde, her koşulda vurabiliriz.

"ABD KAMUOYUNU YÖNLENDİRME" İDDİALARINA YANIT

Beyaz Saray, Trump'ın JD Vance'in İsrail'e ilişkin son açıklamasının ardından "yabancı ülkelerin ABD kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı" konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahbap Derneği soruşturmasına bilirkişi heyeti atandıAhbap Derneği soruşturmasına bilirkişi heyeti atandı
Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktıYapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
İran Beyaz Saray abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Milli futbolcu baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı

Milli futbolcu baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.