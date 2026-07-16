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Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti

İstanbul Kadıköy'de denetim sırasında bir kişinin kimliğini yapay zeka ile hazırladığı ortaya çıktı. Şüphelinin fotoğrafı sistemde aratılınca gerçek bambaşka çıktı. Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan şüphelinin evinden adeta uyuşturucu çıktı. Şüphelinin evinde ayrıca özellikle yurt dışına kullanılan ve ölüme yol açan 'gülme gazı' da çıktı.

Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti
Recep Demircan

Yapay zeka ile hazırladığı kimlikle polisi kandıramadı. Polis, şüphelinin kaldığı rezidansa operasyon düzenlediğinde daireden adeta uyuşturucu fışkırdı.

Kadıköy Asayiş Büro ekipler, Fikirtepe'de denetimdeydi. Bir kişiden şüphelenen ekipler onun kimliğini istedi. Kimlik kontrolü sırasında o kimliğin sistemde olmadığı fark edildi. Kimliğin yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı.

Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti 1

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Show Haber'in haberine göre şüphelinin fotoğrafı çekilince gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin kasten öldürme, silahlı tehditten sabıkası ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti 2

GÜLME GAZI ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucudan da kaydı bulunan şüphelinin kaldığı rezidansa operasyon düzenlendi. Evden özellikle yurt dışında kullanılan bir uyuşturucu düzeneği çıktı. Gülme gazı olarak bilinen uyuşturucu gazının kullananları gülme krizine soktuğu, kalp krizine ve hatta ölüme yol açtığı biliniyor. Evde çok sayıda satışa hazır madde ve balonlar da bulundu.

Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti 3

Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti 4

Şüpheli ve sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
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