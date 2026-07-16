Yapay zeka polisi geçemedi! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı: Evinden çıkan şoke etti

Yapay zeka ile hazırladığı kimlikle polisi kandıramadı. Polis, şüphelinin kaldığı rezidansa operasyon düzenlediğinde daireden adeta uyuşturucu fışkırdı.

Kadıköy Asayiş Büro ekipler, Fikirtepe'de denetimdeydi. Bir kişiden şüphelenen ekipler onun kimliğini istedi. Kimlik kontrolü sırasında o kimliğin sistemde olmadığı fark edildi. Kimliğin yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Show Haber'in haberine göre şüphelinin fotoğrafı çekilince gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin kasten öldürme, silahlı tehditten sabıkası ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

GÜLME GAZI ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucudan da kaydı bulunan şüphelinin kaldığı rezidansa operasyon düzenlendi. Evden özellikle yurt dışında kullanılan bir uyuşturucu düzeneği çıktı. Gülme gazı olarak bilinen uyuşturucu gazının kullananları gülme krizine soktuğu, kalp krizine ve hatta ölüme yol açtığı biliniyor. Evde çok sayıda satışa hazır madde ve balonlar da bulundu.

Şüpheli ve sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.