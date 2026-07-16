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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasına bilirkişi heyeti atadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP'a yapılan bağış ve yardımların mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek üzere bilirkişi heyeti görevlendirildiğini duyurdu. Bilirkişi heyetinin tüm mali kayıtları ve banka hesap hareketlerini inceleyerek rapor hazırlayacağı belirtildi. Bakan Gürlek'ten ise soruşturmayla ilgili olarak "Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasına bilirkişi heyeti atadı
Mustafa Fidan

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derneğe yapılan bağış ve yardımların mevzuata uygunluğu tespit etmek üzere bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasına bilirkişi heyeti atadı 1

AHBAP SORUŞTURMASINDA BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ahbap Derneği'ne yapılan bağış ve yardımların mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek üzere bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişi heyeti tüm mali kayıtları ve banka hesap hareketlerini inceleyerek rapor hazırlayacak."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturmasına bilirkişi heyeti atadı 2

BAKAN GÜRLEK: "VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Ahbap soruşturmasıyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir.

"MİLLETİMİZİN GÜVENİNE VE EMANETİNE GÖLGE DÜŞÜREN İDDİALAR"

Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Bilirkişi Ahbap Derneği istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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