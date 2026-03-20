Bursa Hava Durumu! 20 Mart Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında kalması öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 8-10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 ile %85 arasında değişecek. Bugün, Bursa'da soğuk ve yağışlı bir hava durumu hakim olacak.

Gelecek günlerde hava biraz daha ılıman hale gelecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 7-8 derece civarında olacak. Hafif yağmur etkili olacak. Pazar günü sıcaklıkların 9-10 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bir-iki kısa süreli sağanak olma olasılığı var. Hafta sonu boyunca hava koşulları ılıman ve yağışlı geçecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymeniz faydalı. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Şemsiye kullanmak da iyi bir seçenek. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler seçin. Nem oranının yüksek olacağını unutmayın. Nemli ortamlardan uzak durmalısınız. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havada rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.