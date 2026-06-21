Bursa Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 21 Haziran 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar 10 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %63 ile %92 arasında olacak. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için idealdir.

22 Haziran Pazartesi'den 24 Haziran Çarşamba'ya kadar hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 ile 12 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %63 ile %96 arasında kalacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak önemlidir. Güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmeniz gerekir. Sıcak havalarda vücudunuzun susuz kalmaması için su tüketimine dikkat edin. Böylece hava durumu koşullarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.