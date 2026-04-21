Bursa Hava Durumu! 21 Nisan Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Öğleye doğru hava sıcaklığı 20 derece civarına ulaşacak. Öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde ani değişiklikler yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 22 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığı 12 - 13 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 23 Nisan Perşembe günü, sıcaklık yine 12 - 13 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 24 Nisan Cuma günü, hava sıcaklığı 16 - 17 derece arasında olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 21 ve 22 Nisan tarihlerindeki yağışlı havaya karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikirdir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.