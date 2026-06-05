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Bingöl’de panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de panelvan araç yola çıkan ata çarptı.

Bingöl’de panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de panelvan araç yola çıkan ata çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvan, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Kaya, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 1

Bingöl’de panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Bingöl’de panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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