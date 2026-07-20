Oppo A7 Pro Max geliyor: Bataryasıyla dikkat çekebilir!

Oppo’nun yeni A7 serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi. Seride yer alacağı söylenen Oppo A7 Pro Max’in temel teknik özellikleri de lansman öncesinde ortaya çıktı.

Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşılan bilgilere göre telefonun en dikkat çekici özelliği 10.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Bu ayrıntı, haziran ayında ortaya çıkan daha önceki bir sızıntıyla da örtüşüyor.

OPPO’NUN 10.000 MAH BATARYALI İLK TELEFONU OLABİLİR

Sızıntıya göre Oppo A7 Pro Max, şirketin 10.000 mAh batarya kullanan ilk akıllı telefonu olacak. Bataryanın 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor.



Oppo A6 Pro

Yüksek batarya kapasitesine rağmen telefonun 8,47 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor.

SNAPDRAGON 4 GEN 5 İLE GELECEĞİ SÖYLENİYOR

Oppo A7 Pro Max’in Snapdragon 4 Gen 5 yonga setinden güç alacağı öne sürülüyor.

120 HZ AMOLED EKRAN İDDİASI

Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde düz bir AMOLED ekranın bulunacağı belirtiliyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor.

ÖN TARAFTA 50 MEGAPİKSEL KAMERA BULUNABİLİR

Oppo A7 Pro Max’in arkasında çift kameralı bir sistemin yer alacağı söyleniyor. Bu sistemin 50 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel ikinci kameradan oluşacağı belirtiliyor.

Telefonun ön tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

(Kaynak: GSMArena)