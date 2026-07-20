HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Oppo A7 Pro Max geliyor: Bataryasıyla dikkat çekebilir!

Oppo A7 Pro Max modeli yolda. Yeni bir sızıntıya göre ise telefon, şirketin 10.000 mAh batarya taşıyan ilk telefonu olacak. Cihazın büyük bataryasına rağmen 8,47 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olacağı da öne sürülenler arasında.

Oppo A7 Pro Max geliyor: Bataryasıyla dikkat çekebilir!
Enes Çırtlık

Oppo’nun yeni A7 serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi. Seride yer alacağı söylenen Oppo A7 Pro Max’in temel teknik özellikleri de lansman öncesinde ortaya çıktı.

Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşılan bilgilere göre telefonun en dikkat çekici özelliği 10.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Bu ayrıntı, haziran ayında ortaya çıkan daha önceki bir sızıntıyla da örtüşüyor.

OPPO’NUN 10.000 MAH BATARYALI İLK TELEFONU OLABİLİR

Sızıntıya göre Oppo A7 Pro Max, şirketin 10.000 mAh batarya kullanan ilk akıllı telefonu olacak. Bataryanın 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

Oppo A7 Pro Max geliyor: Bataryasıyla dikkat çekebilir! 1
Oppo A6 Pro

Yüksek batarya kapasitesine rağmen telefonun 8,47 mm kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor.

SNAPDRAGON 4 GEN 5 İLE GELECEĞİ SÖYLENİYOR

Oppo A7 Pro Max’in Snapdragon 4 Gen 5 yonga setinden güç alacağı öne sürülüyor.

120 HZ AMOLED EKRAN İDDİASI

Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde düz bir AMOLED ekranın bulunacağı belirtiliyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor.

ÖN TARAFTA 50 MEGAPİKSEL KAMERA BULUNABİLİR

Oppo A7 Pro Max’in arkasında çift kameralı bir sistemin yer alacağı söyleniyor. Bu sistemin 50 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel ikinci kameradan oluşacağı belirtiliyor.

Telefonun ön tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

(Kaynak: GSMArena)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oppo'nun yeni telefonu sızdı: 10.000 mAh pil ile bir ilk geliyorOppo'nun yeni telefonu sızdı: 10.000 mAh pil ile bir ilk geliyor
Erkeklerin favorisi Christian Dior Sauvage parfüm indirimde!Erkeklerin favorisi Christian Dior Sauvage parfüm indirimde!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oppo telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Milyonların maaşında yeni hesap

Milyonların maaşında yeni hesap

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.