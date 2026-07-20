Oppo'nun yeni telefonu sızdı: 10.000 mAh pil ile bir ilk geliyor

Oppo, A7 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bir sızıntı ise, serinin söylentilere konu olan modeli A7 Pro Max'in kilit teknik özelliklerini ortaya koydu.

Digital Chat Station'ın Weibo'da paylaştığı bilgilere göre telefon, 10.000 mAh kapasiteli piliyle şirketin bu kapasiteye ulaşan ilk modeli olacak. Üstelik bu iddia, Haziran ayında ortaya çıkan daha önceki bir sızıntıyla da örtüşüyor.

PİL BU KADAR BÜYÜKSE TELEFON NE KADAR KALIN?

Sızıntıya göre Oppo A7 Pro Max, 80 W hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Paylaşımda dikkat çeken asıl ayrıntı ise boyutlar. Bu pile rağmen telefonun 226 gram ağırlığında ve 8,47 mm kalınlığında olduğu söyleniyor.



Oppo A6 Pro

EKRAN VE İŞLEMCİ: 1,5K AMOLED PANEL, SNAPDRAGON 4 GEN 5

İddiaya göre telefon, 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,78 inç büyüklüğünde düz bir AMOLED ekranla geliyor. Cihazın gücünü ise Snapdragon 4 Gen 5 yonga setinden alacağı öne sürülüyor.

KAMERALAR: ARKADA ÇİFT KURULUM, ÖNDE 50 MP

Oppo A7 Pro Max'in arkasında, 50 MP ana sensör ve 2 MP ikincil kameradan oluşan çift kamera kurulumunun yer alacağı belirtiliyor. Telefonun ön tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

(Kaynak: GSMArena)