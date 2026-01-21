Bursa Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba. Bursa'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı yaklaşık 4 derece olacak. Sabah saatlerinde sisli bir hava hakim. Günün ilerleyen saatlerinde açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah işe veya okula gidenler, hava durumunu kontrol etmelidir. Yola çıkmadan önce buna uygun hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 8 dereceye yükselebilir. Yer yer sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. 23 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı 11 dereceye kadar çıkabilir. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmekte yarar var. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmanızı öneririm.