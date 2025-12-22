Bursa Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

22 Aralık 2025 Pazartesi, Bursa'da hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7°C. Akşam saatlerinde ise 9°C'ye yükselebilir. Gün boyunca hava bulutlu kalacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %75 ile %90 arasında değişiklik gösterecek.

Bursa'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin bir his yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir mont almanızda fayda var. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme ihtimali artacaktır. Buna bağlı rahatsızlıklar yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 23 Aralık Salı günü, sabah hava sıcaklığı 7°C. Gündüz ise 11°C'ye çıkması bekleniyor. Hava bulutlu kalacak. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %81 ile %90 arasında olacak.

24 Aralık Çarşamba günü, sabah hava 7°C. Gündüz sıcaklık 14°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu görünüyor. Rüzgarlar güneyden hafif esecek. Nem oranı %85 ile %90 arasında değişecek.

25 Aralık Perşembe günü, sabah 10°C olacak. Gündüz sıcaklık 12°C civarında kalacak. Hava hafif yağmurlu geçecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı bu günlerde %85 ile %90 arasında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artıracak. Dışarı çıkarken yanınıza mont almanız, uygun kıyafetler giymeniz önerilir. Yağmurlu günlerde dış mekan etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.