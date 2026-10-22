Bursa Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'nın 22 Ekim Perşembe 2026 tarihli hava durumu hafif serin ve kapalı bir gün olacak. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik yaşanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava daha ılıman hale gelecek. Ancak, gün içinde bazı bölgelerde bulutlar görülebilir. Bu durum, genel atmosferi karamsar yapabilir. Dışarıda bulunacakların hafif giysiler tercih etmesi önemli.

Bursa'da bugünkü hava durumu, öğle saatlerinde çıkan hafif rüzgarla sıcaklığı hissedilir kılacak. Akşam saatlerine doğru soğuma hissedilecektir. Hava biraz daha serinleyecek. Bu nedenle akşam etkinliklerinizde kalın bir üst giysi almakta fayda var. Mevsim geçişleri nedeniyle, dayanıklı ve sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde biraz daha serin ve zaman zaman yağışlı günler gelecek. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hazırlıklı olmanız önemlidir. Özellikle münferit etkinlikler için hava durumunu kontrol etmek, planlarınızı ayarlamanızı kolaylaştıracaktır.

Bu süreçte, dışarıdakilerin yerel hava koşullarına uygun giysiler seçmesi önemli. Açık alanlarda olacakların yağış ihtimallerine karşı önlem alması gerekiyor. Termal enerjiyi korumak amacıyla kapalı alanlarda kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bursa'daki hava durumu değişkenliğini göz önünde bulundurarak, esnek bir program oluşturmak avantaj sağlayabilir.

Bursa'nın hava durumu tahminlerini dikkatle takip etmeliyiz. Bugünkü hava durumunu ve önümüzdeki günlerdeki yağışları göz önünde bulundurarak, programlarınızı planlayabilirsiniz. Hazırlığınızı her zaman yapmayı unutmayın.