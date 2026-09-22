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Bursa Hava Durumu! 22 Eylül Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 22 Eylül 2026 tarihi serin ve değişken hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecekken, sabah saatlerinde serinlik hâkim. Öğleden sonra güneşin etkisiyle birlikte hava ısınacak. Hafif bulutlu bir gün geçirecek olan Bursa, aniden gelişebilecek yağışlarla sürprizler yaşatabilir. Hava durumu günlük yaşamı etkileyeceğinden, dışarı çıkacakların hava şartlarına göre plan yapması önem taşıyor.

Bursa Hava Durumu! 22 Eylül Salı Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bursa’da 22 Eylül Salı 2026 tarihli hava durumu önemli ipuçları sunuyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah serin başlayan gün, ilerleyen saatlerde hafif bir ısınma ile devam edecek. Dışarıda olanlar kalın giysiler yerine ince kat giyinerek rahat edebilir. Özellikle öğleden sonraları güneşin çıkması, hafif rüzgar sıcaklığı artıracak.

Hava durumu hafif bulutlu başlayacak. Gün ortasına doğru hava açılacak. Ancak gün ilerledikçe yer yer yağışlar beklenecek. Bazı saatlerde karışıklık doğabilir. Dışarı çıkacaklar, hava şartlarına göre plan yapmalı. Aniden gelişen değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli.

Bursa'daki hava durumu tahminleri, değişiklikleri işaret ediyor. Çarşamba günü sıcaklığın 18-21 derece dolaylarında olması bekleniyor. Hava biraz bulutlu olacak. Gün içinde yer yer hafif yağışlar görülebilir. Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıklar 17-20 derece arasında kalacak.

Hava durumu günlük yaşamda etkili. Her gün hava durumuna göre hazırlık yapmak gerekiyor. Hava koşullarına göre giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye taşımak faydalı olacaktır. Bu dönemde sağlıklı kalmak için bol su tüketimi önemlidir. Aşırı soğuk havadan korunmak da gereklidir.

Bursa’da 22 Eylül 2026 tarihi serin bir sonbahar günü. Bugünkü hava değişken ama ılımlı bir tablo sergiliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkatle takip edilmeli. Hava durumunu izlemek ve koşullara dikkat etmek, günlük hayatta fayda sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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