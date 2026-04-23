Bursa Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 23 Nisan 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Bu saatlerde yine hafif yağışların sürmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu hale gelecek.

Rüzgarlar güney yönünden esiyor. Sabah saatlerinde hızı 11 km/saat. Gündüz saatlerinde 15 km/saat hıza ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 11 km/saat olacak. Gece saatlerinde ise 7 km/saat hızda devam edecek. Nem oranı sabah saatlerinde %81. Gündüz %62, akşam %71, gece saatlerinde %83 civarına yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 24 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı 18 derece civarında. Açık hava koşulları bekleniyor. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık yine 20 derece civarında olacak. Güneşli bir hava öngörülüyor.

Bursa'da hava durumu değişkenlik göstereceği için dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek günlük rahatlığınıza yardımcı olabilir. Rüzgarın hızının gün içinde değişebileceğini unutmayın. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmanız önemlidir.