Hürmüz’de gerilim: İran gemi baskını görüntülerini yayınladı

ABD ve İran arasındaki Hürmüz gerilimini tüm dünya takip ederken İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini paylaştı; botlarla yaklaşan silahlı birliklerin gemileri kontrol altına aldığı anlar dikkat çekti.

ABD ile gerilimin sürdüğü bölgede İran, “güvenliği tehlikeye attıkları” gerekçesiyle durdurduğu iki gemiye yönelik operasyonun görüntülerini yayımladı.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI 2 GEMİYE EL KONULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

DMO’dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" denilmişti.

