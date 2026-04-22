Üsküdar'da dehşete düşüren olay: Tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar’da evde tartıştığı anne ve babasını silahla öldüren D.I.(36) ardından intihar etti. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay: Tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Olay, Küçüksu Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, D.I. ile annesi B.I.(67) ve babası H.I.(67) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Üsküdar da dehşete düşüren olay: Tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti 1

AİLE İÇİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ: ANNE BABASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkan D.I. önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Üsküdar da dehşete düşüren olay: Tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti 2

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayda hayatını kaybeden D.I., B.I. ve H.I.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Üsküdar da dehşete düşüren olay: Tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırımı uzattıABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırımı uzattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Üsküdar
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Akaryakıta bu gece indirim geliyor! Tabela yine değişecek

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

