Sultangazi’deki Drone Festivali’ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Başkan Dursun: “Hayatı yakalamak gerek”

2026 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Sultangazi Belediyesi, Tech Drone League’in düzenlediği TDL Races 2026 1. Etap Drone Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Teknoloji, spor ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, aynı zamanda ziyaretçilere geleceğin teknolojilerini yakından deneyimleme imkânı sundu.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Teknoloji dünyasının sevilen isimlerinden Hakkı Alkan, Gazeteci Hakan Çelik ile çok sayıda basin mensubu ve drone pilotları da katıldı. Drone ve ışık gösterileri vatandaşların da beğenisini topladı.

Türkiye’nin en yetenekli FPV drone pilotları; hız, refleks ve teknik becerilerini sergileyerek şampiyonluk yolunda mücadele etti. 70 drone pilotunun katıldığı festival, katılımcılara görsel şölen sundu.

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Festivalde sahne gösterileri, drone deneyim alanları, drone simülatörü, drone futbolu, robot futbolu, vr deneyim alanı, drone maker alanı, video oyun alanı da katılımcıların ilgisini çekti. Özellikle çocuklar ve gençler, teknolojik deneyim alanlarına yoğun katılım gösterdi.

Festival Pazar günü de devam edecek. 70 drone pilotunun kıyasıya yarıştığı festivalde dereceye girenlere para ödülleri takdim edilecek.

İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü; “Sayın Valimiz Davut Gül’ün selamlarını iletiyorum. Böyle güzel bir organizasyonda olmak mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN: TEKNOLOJİYİ DESTEKLİYORUZ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi’deyiz. Bizler göreve geldiğimizden bu yana, özellikle spor alanında güçlü çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizin sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için gayret gösteriyoruz. Avrupa Spor Şehri ünvanına layık olmak için daha çok çalışıyor, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Sultangazi kısa sürede sporun kalbi bir şehir haline geldi. Ayrıca göreve geldiğimizden bu yana teknolojiyi destekleyen etkinliklerimizi ilçemizde gerçekleştirmeye özen gösterdik. Teknolojinin ve yapay zekanın hayatımızı sarmaladığı bir dönemdeyiz. Hayatı yakalamak lazım. Bugün böyle büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Gazeteci Hakan Çelik; “Sultangazi’yi son zamanda projeleriyle öne çıkan bir şehir olarak görüyorum. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Gençlerin bu tarz etkinliklere ilgi göstermesi de çok kıymetli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için” dedi.

“BURADA BÜYÜK EMEK VAR”

Hakkı Alkan “ Burada deneyim alanının olması bambaşka bir şey. Genç arkadaşlarımızın heyecanına şahit olmak çok keyifliydi. Bu vizyonu buraya getirmek çok büyük emek. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından drone ve ışık gösterisi nefesleri tutularak izlendi. Ardından Başkan Dursun ve basın mensupları alanı gezerek stantlarda yeni nesil teknoloji ile dronelarla yapılan çeşitli aktiviteleri deneyimlediler.