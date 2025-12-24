Bursa Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Hava durumu 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Bursa'da genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece arasında. Gece ise sıcaklık 4 - 7 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranının %75 - %80 civarında olacağı düşünülüyor. Gün doğumu saati 08:23'tür. Gün batımı ise 17:42 olarak hesaplanmıştır.

Bursa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklık 10 - 12 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklığın 6 - 9 derece olması tahmin ediliyor. Alçak bulutların etkili olacağı düşünülüyor. 27 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklığın 2 - 5 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer yağmur ve kar sağanaklarının görülmesi olasıdır.

Bu dönemdeki hava koşulları dikkat edilmesi gereken durumlar yaratabilir. Özellikle 27 Aralık'ta beklenen yağmur ve kar sağanakları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Yol durumunu kontrol etmekte fayda var. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için uygun giyinmek de önemlidir. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.