Bursa Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bugün kısmen güneşli ve kısmen bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselebilirken, gece 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak bulutlu olacak. 27 Ocak Salı gününde sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafet ve koruyucu ekipman bulundurmak önem taşıyor. Trafik koşulları da yağışlı günlerde olumsuz etkilenebilir.

Devrim Karadağ

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu kısmen güneşli, kısmen bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %87 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5.6 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati ise 18:09 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu genel olarak bulutlu geçecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 15 derece, 26 Ocak Pazartesi günü 15 derece ve 27 Ocak Salı günü 13 derece civarında olacak. 27 Ocak Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu hava koşullarına göre özellikle 27 Ocak Salı gününde hazırlıklı olmak önemli. Sağanak yağışların etkili olacağı bu günde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafet ve uygun ayakkabılar tercih edilebilir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.

Bursa'da hava durumu kış aylarında değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak da gerekmektedir.

